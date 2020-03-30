Источник: власти ЯНАО готовы на жесткие меры, чтобы не пропустить в регион коронавирус

Рекомендации могут заменить на прямые запреты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ужесточение режима самоизоляции для населения рассматривается оперативным штабом ЯНАО, однако решение пока не принято, сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией. В настоящее время власти региона оценивают итоги первых выходных, предшествовавших длинной неделе.

«Возможности ужесточения режима самоизоляции по примеру Москвы есть, — рассказал собеседник агентства. — Однако объективно предпосылок для такой меры нет — в регионе случаев коронавируса по прежнему не зафиксировано». Граждане с пониманием отнеслись к рекомендациям ограничить свои передвижения и выходы в общественные места, поясняют источники.

Другой собеседник, близкий к властным структурам, пояснил: запретительные меры ввести возможно, однако они противоречат законодательству. Поэтому власти именно рекомендуют, однако при этом не перестают наблюдать, соблюдаются ли населением рекомендации.

При этом говорить заранее, будет или не будет ужесточение самоизоляции граждан, официально пока никто не хочет. Представители правительства ЯНАО оперативно отвечать на вопросы URA.RU не стали, сославшись на высокую загруженность, замгубернатора Аркадий Бессонов, отвечающий за вопросы безопасности в регионе сообщил, что не уполномочен комментировать ситуацию.

По официальной информации оперативного штаба ЯНАО на утро 30 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания. Под наблюдением врачей находится 33 человека, ранее контактировавших с больными, на самоизоляции в карантине пребывает 903 человека.

Ситуация регионе намного лучше, чем у соседей по «матрешке». В ХМАО зафиксировано пять случаев коронавируса, в Тюменской области — четверо заболевших. В Москве распоряжением мэра Сергея Собянина был введен пропускной режим. На домашнюю самоизоляцию переведены все жители столицы, независимо от возраста покидать квартиры разрешено только в крайних случаях.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим повышенной готовности в ЯНАО действует с 16 марта. В связи с опасностью завоза и распространения инфекции школы были досрочно распущены на каникулы, с 6 апреля они начнут работать в дистанционном режиме.

Людям старше 60 лет не рекомендовано покидать квартиры. Предприятия, использующие труд вахтовиков, продлевают рабочие смены.