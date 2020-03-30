Магазины стараются запастись продуктами на 60 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торговые сети начали испытывать задержки в поставках различных продовольственных товаров, сообщили URA.RU источники в ритейл-бизнесе. По словам инсайдеров, из-за пандемии коронавируса значительно увеличилась нагрузка на автотранспортных перевозчиков, и они не успевают отрабатывать заказы в срок.

«Мы не можем вывезти товар на этой неделе из Петербурга, так как у перевозчика случился коллапс — сильно не хватает машин. Компания пока даже не может дать прогноз по срокам, — рассказал URA.RU представитель одной из розничных сетей. — Вероятно, причина в том, что все сети сейчас активно затаривают склады, ведь [министр промышленности РФ] Денис Мантуров поручил, чтобы запасы магазинов были рассчитаны на 60 дней вместо 21-го».

Доцент кафедры управления логистической инфраструктурой Высшей школы экономики Светлана Домнина в беседе с URA.RU подтвердила, что сети столкнулись с проблемами при поставках продукции. Но эксперт видит причину в сложностях при пересечении водителями международных границ. «При работе на международных перевозках транспорт вынужден останавливать свою работу. Например, у нас водитель выехал из Финляндии, а в России его посадили на 2-недельный карантин», — объяснила агентству Домнина. Она согласилась, что из-за проблем с международными перевозками компаниям приходится перераспределять и внутренние маршруты.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил URA.RU, что российский рынок грузоперевозок перенасыщен автотранспортом, поэтому дефицита машин быть не должно. При этом Матягин не исключает, что задержки могут быть вызваны повышением цен за услуги, с которым согласны не все ретейлеры. «У нас на рынке цены на перевозки не поднимались 10 лет. Возможно перевозчики воспользовались повышением спроса и решили подкорректировать ценообразование», — заявил Матягин.

По последним данным, коронавирусом нового типа в России заразились 1836 человек. Из-за пандемии власти страны закрыли границы, в Москве с 30 марта был введен режим всеобщей самоизоляции.