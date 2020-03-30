Студентов-медиков хотят привлечь для борьбы с коронавирусом в России

Дополнительно могут привлечь 40 тысяч медработников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студентов последних курсов медвузов и колледжей привлекут для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Дополнительно для работы в медучреждения могут также привлечь врачей-ординаторов и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре. «Мы можем мобилизовать фактически более 40 тысяч непосредственно дополнительных медицинских работников для сети», — приводит слова Мурашко RNS .

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России выделят дополнительные деньги на создание новых мест в больницах. Всего на эти цели выделят 33,4 млрд рублей, которые распределят между 77 регионами.