Правительство РФ выделяет деньги на дополнительные места в больницах

Правительство России выделит 33,4 млрд рублей на создание новых койко-мест в медицинских учреждениях. Средства распределят между 77 регионами. Об этом сообщил на встрече с вице-премьерами премьер РФ Михаил Мишустин.
«Президент России Владимир Путин, правительство РФ делают все необходимое, чтобы зараженные коронавирусом пациенты в регионах могли получать медицинскую помощь своевременно», — заявил Мишустин. Он уточнил, что оперативно определить больницы, на базе которых установят инфекционные койки, должно министерство здравоохранения. Также сообщается, что 5,2 млрд рублей выделят на закупку карет скорой помощи.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил привлекать частные клиники к развертыванию сети коек, напоминает «Национальная служба новостей». А премьер-министр Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, схожие с теми, что были приняты для снижения распространения коронавируса в Москве, напоминает RT.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения, девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 194 353 человека. 32 пациента с коронавирусом в разных регионах страны — в тяжелом состоянии.
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