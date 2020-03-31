30 марта 2020
29 марта 2020

В ХМАО два новых случая заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Лабораторно подтверждены два новых случаях заболевания коронавирусом в ЮгреФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО два новых случая заражения коронавирусом. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой доложили на оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает корреспондент URA.RU.

«Один из заболевших на Приобском месторождении, второй в Сургуте», — сообщила руководитель Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский прокомментировал, что состояние обоих пациентов удовлетворительное.

Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении у одного из вахтовиков было подозрение на коронавирус, поскольку он вернулся с отдыха за границей. Теперь 14 его коллег находятся в обсерваторе в «Югане», еще 21 человек помещены в ОКБ Ханты-Мансийска. Всего в Югре коронавирус лабораторно подтвержден уже у семи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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