Лабораторно подтверждены два новых случаях заболевания коронавирусом в Югре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО два новых случая заражения коронавирусом. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой доложили на оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает корреспондент URA.RU.

«Один из заболевших на Приобском месторождении, второй в Сургуте», — сообщила руководитель Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский прокомментировал, что состояние обоих пациентов удовлетворительное.

Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении у одного из вахтовиков было подозрение на коронавирус, поскольку он вернулся с отдыха за границей. Теперь 14 его коллег находятся в обсерваторе в «Югане», еще 21 человек помещены в ОКБ Ханты-Мансийска. Всего в Югре коронавирус лабораторно подтвержден уже у семи человек.