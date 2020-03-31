В ХМАО вахтовиков эвакуировали с месторождения из-за коронавируса

Вахтовиков эвакуировали с месторождения из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В воскресенье в ХМАО специалисты Роспотребнадзора эвакуировали из Приобского месторождения вахтовиков. Причина — их коллегу проверяют на коронавирус.

Один из вахтовиков, работающий на указанном месторождении, 26 марта обратился в медпункт и пожаловался на слабость и высокую температуру. «В ходе анамнеза врачи якобы выяснили, что мастер буровой недавно вернулся из-за рубежа. Его сразу же доставили в Ханты-Мансийск, где мужчине сделали первичные тесты на COVID-19», — сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Результаты теста пока не известны, однако в воскресенье врачи решили доставить часть вахтовиков, контактировавших с мужчиной, в обсерватор «Юган», расположенный под Нефтеюганском, а часть — в Ханты-Мансийск. Официального подтверждения нет, но об этом случае также сообщило агентство «ЮграPRO» со ссылкой на свой источник.