30 марта 2020

В ХМАО вахтовиков эвакуировали с месторождения из-за коронавируса

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Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, медицинская помощь, скорая помошь
Вахтовиков эвакуировали с месторождения из-за коронавирусаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В воскресенье в ХМАО специалисты Роспотребнадзора эвакуировали из Приобского месторождения вахтовиков. Причина — их коллегу проверяют на коронавирус.

Один из вахтовиков, работающий на указанном месторождении, 26 марта обратился в медпункт и пожаловался на слабость и высокую температуру. «В ходе анамнеза врачи якобы выяснили, что мастер буровой недавно вернулся из-за рубежа. Его сразу же доставили в Ханты-Мансийск, где мужчине сделали первичные тесты на COVID-19», — сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Результаты теста пока не известны, однако в воскресенье врачи решили доставить часть вахтовиков, контактировавших с мужчиной, в обсерватор «Юган», расположенный под Нефтеюганском, а часть — в Ханты-Мансийск. Официального подтверждения нет, но об этом случае также сообщило агентство «ЮграPRO» со ссылкой на свой источник.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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