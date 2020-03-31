Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Семен Слепаков призвал коронавирус убраться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Юморист Семен Слепаков вместе с музыкантами записал песню про коронавирус. В ироничной форме певец попросил коронавирус уйти, чтобы жизнь в России вновь стала прежней.

«У нас была куча проблем. Мы были все недовольны всем», — начинает в песне Слепаков. Дальше он поет о том, что россияне всегда считали, что в их жизни мало чего хорошего. Однако после объявления пандемии стало понятно, что все прежние проблемы на самом деле были не очень серьезными. «Пусть будет снова все как прежде *** (хорошо — прим. ред.), коронавирус, *** (уходи — прим. ред.)», — поет Слепаков, и призывает коронавирус перестать злиться и покинуть нашу страну.

В съемках видео приняли участие несколько музыкантов, однако все они при этом находились дома — каждый из них записал свою партию по видеосвязи с помощью микрофона и наушников, не нарушив карантин по коронавирусу.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2336 случая заражения коронавирусом: из них 133 человека выздоровели, 19 погибли. В более 50 регионах России введен режим самоизоляции. Во всем мире коронавирусом заражены более 825 тысяч человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции. По ее мнению, есть возможность замедлить распространение инфекции, пишет RT. Минздрав РФ заявил, что в связи с коронавирусом в России развернуто 78 тысяч коек и готовы 47 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, уточняет агентство Nation News.