Ученые нашли способ уничтожить коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 апреля — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й — с объявления пандемии. По данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 859 768 случаев заражения (+73 330 за сутки) и 178 099 случаев излечения.

По данным Worldometers, коронавирус распространился на 202 страны. Наибольшее количество заражений было зафиксировано в США (185 159), Италии (105 792), Испании (95 923) и Китае (81 518). Больше всего умерших — в Италии (12 428), Испании (8464), США (3773), Франции (3523) и Китае (3305).

По какому сценарию распространяется COVID-19 в России

В России было официально объявлено о 2337 случаях заболевания COVID-19 (в 73 регионах). Выздоровел 121 человек. Официально зарегистрировано 17 летальных исходов. Наибольшее количество зараженных — в Москве (1613), Московской области (119) и Санкт-Петербурге (98).

За минувшие сутки в Москве скончались пятеро пожилых людей с диагнозом коронавирус. Как отметили в оперштабе столицы, у всех были сопутствующие заболевания. В Прикамье также зафиксировали смерть 48-летнего мужчины с CОViD-19. По словам врачей, они до последнего боролись за его жизнь, однако не смогли спасти пациента. У него ранее был диагностирован рак.

Накануне в ВОЗ заявили, что России удастся избежать «европейского» сценария пандемии. «Я надеюсь, что принятые сейчас дополнительные меры остановят передачу инфекции и рост заболеваемости замедлится», — рассказала представитель международной организации в РФ Мелита Вуйнович. Она призвала россиян поддержать правительство и соблюдать меры безопасности, которые помогут остановить эпидемию.

По мнению главврача московской ГКБ №40 Дениса Проценко, ситуация с коронавирусом развивается по разным сценариям в различных регионах России. В одних он резкий — «азиатский», в других плавный — «европейский», в редких случаях — сначала тихий, а затем взрывной «американский».

По оценкам аналитиков, в двух наиболее густонаселенных центрах страны — Москве и Санкт-Петербурге ситуация развивается по европейской экспоненте. А, например, в Приволжском ФО «азиатское» развитие эпидемии продемонстрировали: Самарская область и Татарстан, где зарегистрировано по 14 случаев заражения. В Уральском федеральном округе уверенный плавный рост («европейский) демонстрировали Свердловская (с 1 до 33 заболевших за две недели) и Челябинская области (с 1 до 15 за неделю).

Коронавирус в России

В России на режим самоизоляции перешли две трети регионов, в том числе и уральские: к ранее заявившим о карантине субъектам (Свердловская, Челябинская области, Прикамье, ЯНАО и Тюменская область) присоединились Зауралье и ХМАО. Жителей обязали находиться дома и выходить на улицу только за продуктами и лекарствами. До лета запрещена регистрация браков. Предприятия, которые работают, обязаны соблюдать режим дезинфекции. Кроме того, каждое утро работодатели обязаны проверять температуру тела у сотрудников, не допуская к работе тех, кто имеет признаки заболевания.

В Кремле решили помочь США и отправили за океан самолет с медтехникой и оборудованием. Как отметил представитель президента РФ Дмитрий Песков, Россия сама предложила Вашингтону оказать помощь. По его словам, российский лидер рассчитывает, что в случае необходимости американские производители медицинского оборудования и средств защиты смогут ответить России взаимностью.

Предпринятые властями меры — введение отсрочки по кредитам для малого и среднего предпринимательства и массовая выдача кредитов под 0% годовых позволят бизнесу удержаться на плаву во время кризиса. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян предположил, что руководству страны придется корректировать политику в условиях развивающегося кризиса.

«Если самоизоляция продлится 6-7 недель, то не очень понятно, как работодатели будут платить зарплаты людям, которые месяц не работают», — отметил специалист, добавив, что регионам нужно вводить свои программы поддержки населения и запрашивать на них деньги у федерального центра.

Что происходит в мире

Президент США Дональд Трамп на брифинге сообщил, что ближайшие две недели будут тяжелыми для американцев в связи с пандемией коронавируса. В Белом доме предположили, что вследствие пандемии заболевания в США могут умереть от 100 до 200 тысяч человек.

У жителей итальянского города Феррара и прилегающих к нему территорий обнаружили иммунитет к коронавирусу. Как пишет издание La Nuova Ferrara, в провинции зарегистрирован крайне низкий процент инфицированных.

Прогнозы специалистов

Ученые инновационного центра «Сколково» разработали способ борьбы с бактериями и вирусами при помощи воды. Свой способ ученые назвали «Мегнарил». Он заключается в том, что вода, обработанная холодной плазмой, при определенных химических процессах образует «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистую кислоту. Таким составом можно проводить обработку масок и различных поверхностей, а также распылять его в воздухе — он абсолютно безвреден для человека, но смертелен для патогенных организмов.

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