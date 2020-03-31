С 1 апреля в Курганской области введен полный режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Список ограничений для зауральцев перечислен в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова. Информация размещена на сайте областного правительства.
Список ограничений:
- Все граждане кроме тех, что работают, обязаны находится дома;
- Выходить на улицу можно только за продуктами в ближайший магазин, в аптеку, вынести мусор или погулять с домашними животными (на расстоянии не далее 100 метров от дома). Также можно обратиться за медпомощью;
- Находясь в общественных местах, граждане обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
- Тем предприятия, которые работают, обязаны соблюдать режим дезинфекции. Кроме того, каждое утро работодатели обязаны проверять температуру тела у сотрудников, не допуская к работе тех, кто имеет признаки заболевания;
- Родители не должны отпускать детей до 18 лет на улицу. В случае появления подростков в общественных местах без сопровождения взрослых, на родителей будут накладываться штрафы.
- Люди, прибывшие из-за границы, должны незамедлительно сообщить о своём возвращении в управление Роспотребнадзора. За ними ведётся постоянное наблюдение.
В Курганской области размер штрафа для родителей, чьи несовершеннолетние дети появятся на улице без сопровождения взрослых, составит от 500 до 1000 рублей. Соответствующие изменения в региональное законодательство депутаты облдумы внесли 31 марта на внеочередном заседании.
Улицы Кургана заметно опустели после призывов региональных властей не выходить из дома на этой неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
16 марта в Курганской области ввели режим повышенной готовности. На 31 марта в регионе выявили одного человека, заболевшего коронавирусом COVID-19. Это была девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении.
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