Цены на молоко могут вырасти в России на фоне кризиса

Цены на молочные продукты вырастут из-за валютных колебаний Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшие два-три месяца в России цены вырастут цены на молочные продукты. Ожидается, что рост составит от 7% до 12%.

По словам заместителя главы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марины Петровой, к росту цен приведет изменение курса валют, так как увеличиваются затраты составляющей производства, зависимой от импорта. «Питьевое молоко, как продукт первой необходимости, подорожает меньше всего — на 3—5%», — пишут «Известия», ссылаясь на нее.

Петрова добавила, что такие продукты, как кефир и ряженка, вырастут в цене чуть больше — на 5—7%. Самое большое подорожание ожидают сыр и сливочное масло — 10-12%.

Ранее URA.RU сообщало, что российские торговые сети начали повышать стоимость различных продуктов питания из-за роста оптовых цен, которые устанавливают поставщики. Тем временем стала известна динамика цен на ряд товаров в России. Так за 16—22 марта один кг гречки подорожал на 8,4%, один литр подсолнечного масла на 7,5%, хлеб — на 2,7%, передает RT.