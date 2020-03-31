Магазины повышают цены на продукты вслед за поставщиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские торговые сети начали повышать стоимость различных продуктов питания, рассказали URA.RU участники рынка. Собеседники URA.RU отмечают, что причиной тому стал рост оптовых цен, которые устанавливают поставщики. В первую очередь изменения коснулись товаров, пользующихся наибольшим спросом среди населения во время пандемии коронавируса.

По словам представителя одной из сетей, наибольший рост оптовых цен его компания сейчас наблюдает на лимоны (до 380 рублей за кг), чеснок (до 400 рублей) и имбирь (до 4000 рублей). «В случае с имбирем рост вообще оказался едва ли не десятикратный. Оптовики предлагают такие цены, как будто мы живем на Дальнем Востоке, пока стараемся найти другие варианты для закупки», — сказал собеседник URA.RU.

Жители России уже почувствовали изменения. Сразу из нескольких регионов страны поступили сообщения о взрывном росте цен на имбирь. К примеру, в Омске УФАС сообщило, что в ряде случаев розничная цена за килограмм продукта выросла до семи тысяч рублей.

Заместитель исполнительного директора «Ассоциации компаний розничной торговли» (АКОРТ) Владимир Ионкин объяснил скачок стоимости имбиря тем, что продукт в основном производится в Китае. Однако эксперт заметил, что оптовики сейчас повышают цены и на многие другие группы товаров, и обоснованность этих изменений не так очевидна. «Некоторые поставщики думают, что можно заработать на сегодняшней ситуации. Называют и сезонные причины, и инфляцию. Но федеральные сети пытаются сдерживать рост цен, понимая, для этого сейчас не самое лучшее время», — сказал URA.RU Ионкин.

Президент «Российской ассоциации экспертов рынка ритейла» (РАЭРР) Андрей Карпов в беседе с агентством сообщил, что поставщики повышают оптовые цены в связи со значительно выросшим спросом. «На некоторые категории цены уже выросли, либо идут запросы на ее рост, например на крупы и консервы, — ответил URA.RU Карпов. — Товар из воздуха ведь не появляется. Чтобы появился дополнительный объем чеснока или круп, нужно включить третью смену, нанять дополнительных людей или повысить ставки. Соответственно возникают повышенные затраты».