В Кремле согласились с Соловьевым, раскритиковавшим «Эхо Москвы» за эфир с Ходорковским

Ранее телеведущий обвинил журналистов радиостанции в излишнем либерализме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кремле не осуждают то, что телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал радио «Эхо Москвы», которое пригласило в эфир бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 апреля.

«Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на „Эхо“ — что они дали слово Ходорковскому», — сообщил Песков в ходе конференц-кола. На вопрос, почему в администрации президента не оценили интервью радиостанции с бизнесменом, Песков ответил, что выступает против того, чтобы «давать эфир беглецам». По его словам, это некорректно, так как Ходорковский преследуется по закону.

Ранее Ходорковского пригласили в качестве спикера на передачу «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Он присутствовал в программе по видеосвязи. Во время эфира Ходорковский выступил экспертом по кризису и дал оценку действиям российских властей. После этого Соловьев подверг критике журналистов радиостанции за интервью с бизнесменом — он обвинил их в излишнем либерализме и «заигрывании с оппозиционными силами».