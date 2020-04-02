«Лента.ру»: в Москве родился ребенок с коронавирусом

Младенец находится в московской больнице для пациентов с коронваирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве родился ребенок, зараженный коронавирусом. Младенец родился в городской больнице №15, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом.

«У матери ребенка ранее был взят анализ на коронавирус, он показал положительный результат», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на собственный источник. Женщине сделали кесарево сечение. Сейчас младенец с матерью находятся на лечении.

В московской ГКБ №15 не смогли оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. Глава государства также подписал закон, который разрешает штрафовать россиян за нарушение карантина, напоминает «Утро.ру». По его словам, в России на карантине находится более трех млн человек, пишет агентство Nation News.