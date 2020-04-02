01 апреля 2020

«Коммерсант»: Следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, маска, респиратор, виды екатеринбург, коронавирус, пандемия
Россияне могут не выйти на работу и на следующей неделеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

«Следующая неделя рабочей также не станет», — сообщает в своем репортаже специальный корреспондент издания Андрей Колесников.

При этом на сколько будут продлены подобные меры Колесников не уточнил.

Ранее с предложением продлить срок, в который россиянам не нужно выходить на работу выступали первый вице-премьер правительства Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова, напоминает RT. Текущую неделю объявил нерабочей президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также в telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...