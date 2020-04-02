«Коммерсант»: Следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей

Россияне могут не выйти на работу и на следующей неделе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

«Следующая неделя рабочей также не станет», — сообщает в своем репортаже специальный корреспондент издания Андрей Колесников.

При этом на сколько будут продлены подобные меры Колесников не уточнил.

Ранее с предложением продлить срок, в который россиянам не нужно выходить на работу выступали первый вице-премьер правительства Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова, напоминает RT. Текущую неделю объявил нерабочей президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.