Всероссийскую перепись населения хотят перенести из-за коронавируса

Перепись населения могут перенести на 2021 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно», — цитирует главу службы Павла Малкова РИА «Новости».

В Росстате отмечают, что изменение сроков не повлияет на результат. Появится больше времени для ее подготовки, будут использованы онлайн-технологии, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в истории России. Новые сроки проведения переписи населения в случае ее переноса определит правительство РФ.

Ранее RT сообщал, что из-за коронавируса перепись населения в труднодоступных районах перенесут 1 апреля на вторую половину 2020 года. Уточнялось, что точные даты будут определены по районам с местными властями.

В настоящий момент на территории России зарегистрировано 2777 случаев коронавируса. 30 человек скончались.