В России за сутки умерли еще шесть человек с коронавирусом

В России за сутки умерли шесть человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса в стране.
«Зафиксировано шесть летальных исходов», — сообщается в официальном telegram-канале оперштаба. Три пациента скончались в Москве, по одному в Пермском крае, Московской области и Чеченской Республике.
Всего в России зафиксировано уже 30 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. В стране уже зарегистрировано 3548 случаев заболевания, 235 пациентов вылечились.
Больше всего новых случаев отмечено в Москве (+595). На втором и третьем месте Московская область (+43) и Санкт-Петербург (+22), сообщает «Дни.ру».
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