В России за сутки умерли еще шесть человек с коронавирусом

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Больше всего летальных исходов в МосквеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за сутки умерли шесть человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса в стране.

«Зафиксировано шесть летальных исходов», — сообщается в официальном telegram-канале оперштаба. Три пациента скончались в Москве, по одному в Пермском крае, Московской области и Чеченской Республике.

Всего в России зафиксировано уже 30 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. В стране уже зарегистрировано 3548 случаев заболевания, 235 пациентов вылечились.

Больше всего новых случаев отмечено в Москве (+595). На втором и третьем месте Московская область (+43) и Санкт-Петербург (+22), сообщает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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