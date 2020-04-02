В России рекордно выросло число заболевших коронавирусом

Новые пациенты есть в 29 регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксировали 771 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Новые случаи отмечены в 29 регионах страны. Также за сутки умерли шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Всего в России зарегистрировано уже 3 548 случаев заболевания коронавирусом в 76 регионах страны. От осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли уже 30 человек. Выздоровели 235 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что больше 20% пациентов с коронавирусом в России болеют без симптомов. В тяжелом состоянии находятся только 14% заразившихся, сообщает телеканал 360.