01 апреля 2020
31 марта 2020

В Пермском крае выросло число умерших от коронавируса. Диагноз подтвержден у 36-летнего журналиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав подтвердил, что пермская журналистка скончалась от коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

36-летняя редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова, которая умерла по предварительной версии от пневмонии, скончалась от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве.

«Сегодня утром пришел результат [на коронавирус] положительный», — пояснили в минздраве.

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О смерти журналистки Анастасии Петровой стало известно 31 марта. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Анализ на коронавирус у журналистки был отрицательным. Сообщалось, что Петрова находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, у нее все время была высокая температура.

Ранее стало известно, что в Перми умер первый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. По информации минздрава, у 48-летнего пациента были сопутствующие заболевания, в том числе онкология.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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