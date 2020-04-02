36-летняя редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова, которая умерла по предварительной версии от пневмонии, скончалась от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве.
«Сегодня утром пришел результат [на коронавирус] положительный», — пояснили в минздраве.
О смерти журналистки Анастасии Петровой стало известно 31 марта. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Анализ на коронавирус у журналистки был отрицательным. Сообщалось, что Петрова находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, у нее все время была высокая температура.
Ранее стало известно, что в Перми умер первый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. По информации минздрава, у 48-летнего пациента были сопутствующие заболевания, в том числе онкология.
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