ФСБ работает в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции. Проводится выемка документов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Ведутся следственные действия», — подчеркнул инсайдер. Официальных комментариев МВД и следственных органов по данному факту пока нет.
По информации РЕН-ТВ, задержаны за получение взятки два заместителя начальника следственного департамента МВД и их подчиненный. Речь идет о заместителе начальника следственного департамента Александре Краковском, генерале Александре Бирюкове и следователе по особо важным делам Александре Брянцеве.
«По предварительным данным, полицейские получили взятку от предпринимателя Альберта Худояна», — передает телеканал. Худояна задержали в июне прошлого года по подозрению в мошенничестве на 10 млн долларов.