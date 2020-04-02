ФСБ задержала двух полицейских генералов. В следственном департаменте МВД идут обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Три сотрудника МВД, предположительно, задержаны за взяткуФото: Александр Мамаев © URA.RU

ФСБ работает в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции. Проводится выемка документов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ведутся следственные действия», — подчеркнул инсайдер. Официальных комментариев МВД и следственных органов по данному факту пока нет.

По информации РЕН-ТВ, задержаны за получение взятки два заместителя начальника следственного департамента МВД и их подчиненный. Речь идет о заместителе начальника следственного департамента Александре Краковском, генерале Александре Бирюкове и следователе по особо важным делам Александре Брянцеве.

«По предварительным данным, полицейские получили взятку от предпринимателя Альберта Худояна», — передает телеканал. Худояна задержали в июне прошлого года по подозрению в мошенничестве на 10 млн долларов.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...