Путин поручил Банку России сделать ипотеку доступнее

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, инфляция, воздушные шарики, обесценивание денег
Центробанк разработает предложения по ипотеке в соответствии с поручением Владимира ПутинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральному банку России поручено до 1 мая сформировать предложения по повышению доступности ипотеки для россиян, проанализировав расходы заемщиков по ипотечным кредитам совместно с акционерным обществом «Дом.рф». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Проанализировать расходы по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости», — приводит выдержку из распоряжения Кремля информационное агентство RNS.

Также Путин поручил Центробанку сформировать предложения о мерах по стимулирующему регулированию работы финансовых организаций для повышения доступности ипотечных кредитов россиян.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин время своего телеобращения к нации предложил предоставить гражданам, чей доход снизился более, чем на 30%, каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Позднее соответствующие поправки в законодательство принял Совет Федерации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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