Путин поручил Банку России сделать ипотеку доступнее

Центральному банку России поручено до 1 мая сформировать предложения по повышению доступности ипотеки для россиян, проанализировав расходы заемщиков по ипотечным кредитам совместно с акционерным обществом «Дом.рф». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«Проанализировать расходы по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости», — приводит выдержку из распоряжения Кремля информационное агентство
Также Путин поручил Центробанку сформировать предложения о мерах по стимулирующему регулированию работы финансовых организаций для повышения доступности ипотечных кредитов россиян.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин время своего телеобращения к нации предложил предоставить гражданам, чей доход снизился более, чем на 30%, каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Позднее соответствующие поправки в законодательство принял Совет Федерации.