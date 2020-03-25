Путин объявил о каникулах по ипотечным кредитам в связи с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, портрет, путин владимир
Владимир Путин объяснил, как государство поддержит граждан и экономику страныФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам, потерявшим треть дохода, предоставят отсрочки выплат по потребительским и ипотечным кредитам. Такое заявление глава государства сделал в ходе обращения к нации в связи с коронавирусом.

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%», — объявил Путин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уведомила, что президент в своем обращении к россиянам озвучит меры для поддержки экономики в связи с коронавирусом.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...