Путин объявил о каникулах по ипотечным кредитам в связи с коронавирусом

Владимир Путин объяснил, как государство поддержит граждан и экономику страны
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам, потерявшим треть дохода, предоставят отсрочки выплат по потребительским и ипотечным кредитам. Такое заявление глава государства сделал в ходе обращения к нации в связи с коронавирусом.
«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%», — объявил Путин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уведомила, что президент в своем обращении к россиянам озвучит меры для поддержки экономики в связи с коронавирусом.