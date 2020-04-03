Бастрыкин поручил проверить факты спекуляции масками в регионах

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Челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Челябинск, маска медицинская, коронавирус, маска хирургическая
После информации в СМИ следователи проверят факты спекуляции масками в регионахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить сообщения о спекуляции медицинскими масками в регионах. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране», — говорится в сообщении.

Информация о спекуляциях масками в Московской, Нижегородской областях, а также Республике Татарстан появилась в СМИ 2 апреля. Сообщалось, что некоторые граждане пытаются продать маски по цене, в десятки раз превышающей реальную.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок и планирует купить еще 55 млн. Это должно покрыть дефицит товара в регионах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что здоровым людям не следует носить маски. Они могут почувствовать ложную защищенность и перестать мыть руки на фоне эпидемии, передает телеканал 360. Маска нужна тем, у кого есть симптомы заболевания, чтобы не заразить других. Это средство защиты еще необходимо всем медицинским работникам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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