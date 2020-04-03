Министр Мантуров рассказал Соловьеву, когда в РФ закончится дефицит медицинских масок

К середине месяца в регионах не должно быть дефицита масок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок и планирует купить еще 55 млн. ОБ этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, подчеркнув, что это должно покрыть дефицит товара в регионах.

«Мы дополнительно завезли за неделю 37 млн масок из Китая. Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна. Еще законтрактовано дополнительно 55 млн штук… К середине апреля мы должны покрывать ежедневный дефицит», — сказал министр в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Более того, по словам Мантурова, к середине апреля в России будут производить порядка 4 млн масок в день. Сейчас объем производства — около 500 тысяч.

В России зафиксировано 3 547 случаев заражения, 32 человека умерли, 243 пациента выздоровели. Университет Джона Хопкинса в США, как напоминает RT, ранее объявил, что в мире число зараженных людей превысило отметку в 1 млн.