Дмитрия Медведева назначили на новую должность в госструктуре

Президент подобрал для Дмитрия Медведева еще одну должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин назначил зампреда Совбеза РФ, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева в наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что Медведев в Роскосмосе будет представителем президента РФ. «Назначить членами наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности »«Роскосмос»« следующих лиц: а) представители президента Российской Федерации: Медведев Д. А.», — сказано в тексте указа.

Помимо Медведева в набсовет Роскосмоса также вошли глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минкомсвязи Максут Шадаев, помощник президента Игорь Левитин, главком ВКС Сергей Суровикин. На должность наблюдателей Путин снова переназначил гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, вице-премьера Юрия Борисова и главу Минтранса Евгения Дитриха.

Как уточняет RNS , в наблюдательный совет госкорпорации гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин входит в силу своей должности.

После послания Путина к Федеральному Собранию в феврале 2020 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку. На его место была утверждена кандидатура Михаила Мишустина. В ходе опроса «Левада центр» выяснил, что 74% россиян негативно отнеслись к работе правительства Дмитрия Медведева.