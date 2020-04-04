В России готовы ввести умную систему контроля за жителями страны

В Москве готовы запустить умную систему контроля за гражданами, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, а россияне часто будут нарушать карантин. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
«В случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить умную систему контроля соблюдения правил самоизоляции», — приводит его слова радио Sputnik. Лысенко отметил, что такую систему слежки могут ввести после подписания нормативного акта правительством Москвы.
По последним данным, в России 4 732 зараженных коронавирусом, 347 выздоровевших и 47 погибших. Из них в Москве зафиксировано 3 357 случаев заражения, 194 человека смогли выздороветь, а 27 погибли.
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