Полиция намерена арестовать москвича, гулявшего с собакой в парке

Полицейские задержали жителя Москвы, гулявшего с собакой на Патриарших прудах. Парк закрыт для прогулок и стражи порядка попросили мужчину удалиться, однако тот отказался выполнить их требования и его отвезли в участок, при этом пес остался один на улице.
В отношении нарушителя составили протокол по статье за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. «В течение нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции. В отношении гражданина составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». — отметили в столичном главке. Там уточнили, что мужчина долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции, но на замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными.
Супруга задержанного сообщила изданию «Подъем», что собирает для него вещи, чтобы отвезти их в участок. По ее данным, мужа могут арестовать на несколько суток. «Я готовлюсь отвезти ему еду, одежду и дезинфекторы», — рассказала москвичка.
Ранее СМИ сообщили, что мужчину, гулявшего на Патриарших прудах задержали полицейские и посадили в автомобиль. Его пес остался бегать на улице один, однако затем его забрала хозяйка.
С 30 марта в столице действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Москвичам запретили покидать свои кватиры. сделав исключения для похода в продуктовый магазин, аптеки., а также выгула домашних питомцев, но не дальче. чем 100 метров от дома. За нарушение режима самоизоляции уже оштрафовали трех человек, больных коронавирусом.