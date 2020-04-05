04 апреля 2020

Полиция намерена арестовать москвича, гулявшего с собакой в парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, домашние питомцы, поводок, собака с хозяином, кокер-спаниель
За выгут собаки с нарушением режима, москвич может провести несколько суток под арестомФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Полицейские задержали жителя Москвы, гулявшего с собакой на Патриарших прудах. Парк закрыт для прогулок и стражи порядка попросили мужчину удалиться, однако тот отказался выполнить их требования и его отвезли в участок, при этом пес остался один на улице.

В отношении нарушителя составили протокол по статье за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. «В течение нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции. В отношении гражданина составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». — отметили в столичном главке. Там уточнили, что мужчина долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции, но на замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными.

Супруга задержанного сообщила изданию «Подъем», что собирает для него вещи, чтобы отвезти их в участок. По ее данным, мужа могут арестовать на несколько суток. «Я готовлюсь отвезти ему еду, одежду и дезинфекторы», — рассказала москвичка.

Ранее СМИ сообщили, что мужчину, гулявшего на Патриарших прудах задержали полицейские и посадили в автомобиль. Его пес остался бегать на улице один, однако затем его забрала хозяйка.

С 30 марта в столице действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Москвичам запретили покидать свои кватиры. сделав исключения для похода в продуктовый магазин, аптеки., а также выгула домашних питомцев, но не дальче. чем 100 метров от дома. За нарушение режима самоизоляции уже оштрафовали трех человек, больных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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