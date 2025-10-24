ВС РФ сбили семь БПЛА за два часа над регионами
24 октября 2025 в 12:40
Фото: © URA.RU
Российские войска уничтожили семь украинских беспилотников над регионами за два часа. В период с 8:00 до 10:00 мск БПЛА были сбиты над двумя регионами. Об этом сообщает Минобороны.
