Собчак сравнила коронавирус с мировой войной

Ксения Собчак не видит подвига людей в самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущая и блогер Ксения Собчак прокомментировала слова настоятеля Сретенского монастыря Тихона Шевкунова, назвавшего коронавирус Третьей мировой войной. По словам журналистки в борьбе с инфекцией нет никакого подвига, и если Бог отправил людям «послание», то оно носит название «презрение».

Собчак напомнила. что во время войны люди погибали героями подрываясь на минах или жертвами в газовых камерах, терпели голод и холод, а теперь люди всего лишь подвержены кашлю. «Человечество Кашляет. И страшно паникует по этому поводу. „Спаси ближнего лежа на диване“! » главное никуда не выходи-вот твой вклад« — если в этом во всем и есть какой-то „знак“ и „послание“ от Бога к Человеку, то это Презрение. С большой буквы (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.). », — пишет Собчак.

Ранее телеведущая обвинила певца Льва Лещенко в том, что он мог заразить своих коллег на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого.

На данный момент по данным сайта стопкоронавирус. рф в мире зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса стали более 64 тысяч человек, 246 тысяч смогли излечиться от опасной инфекции.