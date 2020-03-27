Собчак рассказала, где Лещенко мог заразить коронавирусом других людей

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, который болен коронавирусом, мог заразить своих коллег на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. Об этом заявила телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем telegram-канале.
«В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По данным СМИ, на этом же мероприятии присутствовал и музыкант Игорь Николаев, который сейчас находится в больнице №40 в поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус.
Ранее главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко подтвердил, что певец Лев Лещенко болен коронавирусной пневмонией. Сейчас его состояние стабилизировалось, уточняет ОТР.
По некоторой информации, Игорю Николаеву, который ранее обратился за помощью в больницу в Коммунарке, диагностировали пневмонию. И пока информации о том, заражен ли он коронавирусом, нет.
Также в Коммунарке находится и мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова. По словам Собчак, Нарусова прошла тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России число инфицированных вирусом COVID-19 выросло до 1041 человек. Выздороветь удалось 46 россиянам. Во всем мире коронавирусом больны более 540 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за коронавируса в мире погибли более 21 тысячи человек.
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