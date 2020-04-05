ВОЗ назвала самые очевидные симптомы коронавируса

Высокая температура и лихорадка являются самыми очевидными симптомами коронавируса. Об этом журналистам рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно», — сказала Харрис в интервью телеканалу «Россия 1». После этого, как правило, у пациентов начинается озноб. С такими симптомами сталкиваются около 90 процентов инфицированных, заключила эксперт.
Ранее в ВОЗ сообщили о том, что использование самодельных масок не гарантирует защиту от коронавируса. Как уточнил представитель организации Тарик Язаревич, маска создает иллюзию безопасности, поэтому для эффективности использовать ее нужно вместе с другими мерами.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России на данный момент зафиксировано 5 389 (658) случаев заболевания, 355 человек смогли излечиться и 45 погибли (+3).
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