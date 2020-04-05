Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 апреля, 116-й день с момента обнаружения коронавируса и 26-й — с объявления ВОЗ пандемии. По данным сайта virus-zone, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 1 226 355 (+25 384), вылечились 253 855 заболевших (+7 681), погибли 66 513 (+1 837).

США остаются лидерами по заболеваемости коронавирусом. Там с соответствующий диагноз зарегистрирован уже у 311 656 (+4888) человек, погибли 8 454 (+107) человека. На втором месте — Испания, где вирус диагностирован у 130 759 (+6 023) жителей, а погибших насчитывается 12 418 (+674) человек. На третьем месте идет Италия, где за сутки не было прироста ни по заболевшим (124 632), ни по умершим (15 362). На четвертой строчке расположилась Германия, где зафиксировано 97 074 (+1 437) зараженных инфекцией и 1 478 (+83) погибших. Пятерку замыкает Франция, где статистика со вчерашнего дня не изменилась: 89 953 случаев заболевания и 7 560 смертей.

Ситуация в России

Сегодня подошла к концу первая неделя, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей из-за пандемии коронавируса, однако темпы роста заболеваемости не снизились. В России на данный момент зафиксировано 4 959 (+623) подтвержденных случая болезни, 389 (+34) человека смогли излечиться и 46 погибли (+3).

В Москве было зарегистрировано 536 новых случаев заражения. Мэр города Сергей Собянин сегодня заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, поэтому в городе ввели жесткий карантин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд новых поручений в связи с коронавирусом. Он поручил Минкомсвязи и МИД создать единую информационную систему для идентификации возвращающихся из-за рубежа россиян.

Из-за эпидемии коронавируса РЖД временно отменила железнодорожное сообщение с Калининградской областью. Помимо этого, в связи с введением режима самоизоляции, в ряде российских регионов отменили открытие весеннего сезона охоты на водоплавающую птицу и боровую дичь. Из-за запрета отрасль оказалась на грани банкротства. А продление карантина может привести к запрету осенней охоты и неконтролируемому размножению диких животных.

Кроме того, российские военкоматы решили перевести своих сотрудников на удаленную работу. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер будет дистанционно работать еще минимум неделю.

Параллельно выяснилось, что на карантине россияне стали больше времени уделять онлайн-знакомствам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе российского сайта знакомств Mamba. А психотерапевты пояснили агентству, что самоизоляция может усугубить весеннее обострение.

Коронавирус в мире

Инфекция добралась до Африки. Сегодня в Каире скончался бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль, у которого был диагностирован COVID-19. Также была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Эфиопии . А в Южном Судане зафиксирован первый случай заражения инфекцией.

При этом заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы, профессор университета «Сапиенца» Клаудио Мастроянни заявил, что коронавирус на последней стадии поражает все органы , а не только легкие. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в свою очередь озвучил прогноз по пику вспышки эпидемии коронавируса в стране. По его словам, в Англии от инфекции будет умирать по тысяче человек в день .

Что дальше?

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что сценарий развития эпидемии в России схож с немецким, где зараженных много, но смертность ниже 2%. Он отметил — РФ находится только в начале эпидемии и количество зараженных будет увеличиваться. Ученый прогнозирует — пик заболевания наступит не раньше мая.