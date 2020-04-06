Отчаявшиеся бизнесмены из ХМАО угрожают власти голодовками и пикетами

На такой шаг готовы пойти десятки парикмахеров и уже пишут письма во все властные структуры Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и косметологи Нижневартовска угрожают местной власти «акциями гражданского неповиновения». К голодовкам и пикетам они готовы прибегнуть из-за того, что салоны красоты закрыты в связи с опасениями распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU рассказала владелец салона красоты «Персона» Ольга Курбатова.

«Закрытие салонов красоты грозит не просто уничтожением индустрии, но, что главное — обнищанием минимум полутора тысяч человек в Нижневартовске. Это люди, многие из которых по 25 лет работают в городе, пережившие девяностые, все кризисы. Сейчас нам просто нечем оплачивать счета, а скоро будет нечем кормить детей», — добавила Курбатова.

По ее словам, письмо с описанием ситуации и тем, как можно ее разрешить, активисты направили в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, и главы города Василия Тихонова, добавив, что если власти не обратят на них внимание и не позволят работать пусть даже со строжайшей системой контроля, она будет первой, кто объявит голодовку, заперевшись в собственном салоне. Под письмом свои подписи поставили 140 человек.

«Я не понимаю, почему в магазины ходить можно, а в парикмахерские — нет. И не понятно, как например, полицейским соответствовать требованиям дресс-кода, который подразумевает классическую прическу? Мы проводили кварцевание, предоставляли клиентам средства для обработки рук, работали в масках и перчатках, мерили температуру всем сотрудникам, но нас все равно закрыли», — в слезах рассказывает женщина.

Получить оперативный комментарий в администрации города URA.RU не удалось, но источник агентства в администрации рассказывает, что там активно занимаются решением вопроса и уже ведут переговоры с активистами. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО также сообщили, что решение готовится профильным департаментом и оно будет озвучено позднее.