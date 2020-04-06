Ведущие врачи, учителя, журналисты и деятели культуры Курганской области просят ужесточить карантинные меры против распространения коронавируса. Речь идет об изоляции иногородних гостей, которые прибывают в Зауралье. Текст обращения, адресованного губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, URA.RU предоставила жительница Кургана Лариса Фомина.

«Ввести обязательную карантинную изоляция всех лиц, без права покидать жилое помещение, прибывающих в аэропорт и на железнодорожный вокзал города Кургана рейсами из городов Москвы, Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — говорится в обращении к губернатору и оперативному штабу.

Обращение подписали в связи с тем, что один из случаев коронавируса зафиксирован в регионе у приезжей гостьи из Москвы. «Мы не хотим стать „новой Ломбардией“ и убедительно просим оперштаб незамедлительно принять вышеперечисленные меры, последовав примеру других регионов, уже позаботившихся о защите своих граждан. В соответствии с указом в обращении президента РФ Владимира Путина регионы наделены такими полномочиями», — уточняется в письме.

Обращение подписали более 40 курганцев. В их числе врачи Курганской областной больницы — заведующий гематологическим отделением Лев Мазурок, врач-ревматолог Георгий Сорокин, врач-пульмонолог Курганской железнодорожной больницы Наталья Дембская. Свои подписи поставили: преподаватель КГУ Сергей Костенко, сотрудник ОБЭП Игорь Раздорожный, заслуженный фотохудожник Виктор Бухров.

Полный режим самоизоляции введен в Курганской области с 1 апреля. 3 апреля стало известно о втором в регионе случае заболевания — коронавирус обнаружен у молодой жительницы Москвы, которая прилетела в Курган к родственникам. Отвечая на недовольство местных жителей Шумков тогда заявил, что «готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит».

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Курганцы обратились к оперативному штабу по противодействию распространения коронавируса, где попросили изолировать приезжающих из неблагополучный регионов России

Скрин обращения предоставлен Ларисой Фоминой