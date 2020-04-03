В Кургане новый случай заболевания коронавирусом

В Кургане первая пациентка, которой диагностировали коронавирус, уже выписана (фото архивное) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Кургане. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Это молодая жительница Москвы, которая прилетела в Курган к родственникам. Девушка в больнице, чувствует себя удовлетворительно. Болезнь протекает в легкой форме. Сейчас медики обследуют порядка ста человек, которые с ней контактировали. Режим самоизоляции в Курганской области будет продлен еще на неделю», — написал глава региона.

Шумков также отметил, что в регионе это всего второй случай, но благополучие может быть мнимым. По его словам, Курганская область — регион транзитный и небогатый, поэтому не стоит недооценивать опасность. «Нам нельзя повторить американский или итальянский сценарии. Объявленное количество выходных дней — это серьезная проблема для людей и для экономики. Но отмена карантина и самоизоляции — угроза для жизни и здоровья», — написал губернатор.

О первом подтвержденном случае коронавируса COVID-19 в Зауралье URA.RU сообщало 21 марта. Губернатор Вадим Шумков тогда заявлял, что зараженная девочка, которая вернулась из Испании, чувствует себя хорошо, болезнь протекала в легкой форме. Лицам, которые контактировали с ней, пришлось сдать анализы и отправиться на больничный. Сейчас первая пациентка уже выписана в связи с выздоровлением.

Сейчас в России идет активная борьба с распространением коронавируса, в регионе введен режим полной самоизоляции.