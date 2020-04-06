В Минпромторге расследуют скандал с замминистра, обматерившим работников аэропорта

В Минпромторге РФ изучат произошедшее с замминистра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Минпромторге России проведут внутреннее расследование после скандала в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства Дмитрием Овсянниковым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее СМИ сообщили, что Овсянников устроил дебош в аэропорту при попытке вылететь в Москву. Мужчина не смог пройти через рамки металлодетектора, после чего предъявил службе безопасности служебное удостоверение. В ответ на заявление сотрудников аэропорта, что попасть в здание можно только при наличии электронного или бумажного билета на самолет, Овсянников начал нецензурно выражаться.

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона», — говорится в заявлении Минпромторога. В ведомстве отметили, что должность замминистра накладывает на человека особую ответственность за свои действия.

Подобное поведение чиновника по отношению к сотрудникам правоохранительных органов является нарушением этики госслужащего, добавили в министерстве. «Тем более такое поведение выглядит недопустимым в текущей ситуации, когда страна переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в ведомстве.