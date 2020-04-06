Мужчина с документами на имя замглавы Минпромторга РФ устроил дебош в аэропорту

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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
На пассажира составили протокол об административном правонарушенииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Ижевска один из пассажиров устроил скандал при попытке вылететь в Москву. Мужчина нецензурно выражался и демонстрировал службе безопасности удостоверение, выданное на имя заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел вечером 5 апреля. Мужчина не мог пройти через рамки металлодетектора в аэропорту, чтобы вылететь в Москву. «Мужчина предъявил служебное удостоверение, выданное на имя замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова», — сообщает телеканал.

Пассажиру разъяснили, что до 12 апреля попасть в аэропорт можно только при наличии электронного или бумажного билета на самолет. В ответ мужчина начал нецензурно выражаться. В результате на него составили протокол о привлечении к административной ответственности, после чего отпустили.

Правоохранительные органы располагают записями с камер видеонаблюдения. Рассмотрение протокола запланировано на 10 марта.

Официального подтверждения личности дебошира на данный момент нет. По телефону пресс-службы Минпромторга корреспонденту URA.RU не стали комментировать эту информацию. Ответ на письменный запрос к моменту публикации также не поступил. Сам замминистра заявил РЕН ТВ, что впервые слышит об инциденте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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