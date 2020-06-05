Дональд Трамп нарушил соглашения, которые были заключены между рядом стран по Ближнему Востоку, считает Александр Крылов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В США говорят о «деструктивной роли» России на Ближнем Востоке, поскольку Москва не поддержала план американского президента Дональда Трампа по политике в странах ближневосточного региона. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль» и ей следует «убраться из региона». Он отметил, что администрация экс-президента США Барака Обамы допустила промах, позволив России укрепить там позиции, передает «Национальная служба новостей».

«По Ближнему Востоку когда-то была выработана четкая позиция — существовал квартет, состоящий из США, ООН, России и Евросоюза. Существовал ряд конкретных договоренностей, которые все соблюдали. Но как только к власти пришел господин Трамп, он начал вести по Востоку политику, противоречащую всем предыдущим договоренностям, в частности, нарушил решение Совета Безопасности [ООН] и перенес посольство в Иерусалим. План Трампа, предлагающего отказ от палестинского государства, не поддержала ни Россия, ни Евросоюз, оставшись на предыдущих позициях. Трамп пошел на их нарушение, как и на нарушение многих других установок», — заявил Крылов в беседе с URA.RU.

За последние годы отношения России и США ухудшились во многих областях, поэтому чиновники периодически делают негативные заявления, считает эксперт. «За последние годы отношениями между нашими странами почти что достигли уровня Холодной войны. Поэтому любые события воспринимаются негативно», — сказал Крылов. Он также отметил, что пока непонятно, как будут развиваться двухсторонние отношения РФ и США после президентских выборов в Америке, так как в случае победы конкурента Трампа, демократа Джо Байдена, неизвестно, какую позицию он займет по отношению к России.

Президент Института Ближнего Востока, ученый-востоковед Евгений Сатановский, в свою очередь, предпочел не комментировать заявления Шенкера о действиях России на Ближнем Востоке. В разговоре с URA.RU он отметил незначительность лица, делающего такие заявления, и призвал не уделять им значения.

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