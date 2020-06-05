Глава Лянтора Сергей Махиня пытается через политиков из Чечни решить конфликт с бизнесменом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Лянтора Сергей Махиня просит главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Государственной Думы Адама Делимханова вмешаться в конфликт с местным предпринимателем Исой Абдулвахабовым. Обращение к парламентарию от Чечни глава города разместил у себя в социальных сетях.

По словам мэра, конфликт с Абдулвахабовым тянется уже давно. Администрация Лянтора судится с предпринимателем из-за нарушений, допущенных при реконструкции спортивного комплекса в ресторан. Сам бизнесмен был выселен из муниципального жилья за долги в сотни тысяч рублей по аренде и коммунальным платежам.

Противостояние перешло уже на уровень членов семей. Махиня считает, что сын предпринимателя, Адам Абдулвахабов также пытается отомстить ему, занимаясь оппозиционной общественной деятельностью. «Мне как мужику все это еще можно терпеть, но моим дочерям и жене тяжело, когда из них делают наркоманок. Не буду лукавить, мне моим дочерям поступают от Исы Ахметовича смс-ки с разным текстом, разные ролики. <…> Поясните семье Абдулвахабовых, что смысл жизни творить, а не сводить счеты», — говорит глава Лянтора в конце обращения к Делимханову.

Адам Абдулвахабов в разговоре с URA.RU считает обвинения Махини беспочвенными, а свою деятельность — желанием принимать участие в общественно-политической жизни города. «Если я указываю на нарушения его [главы города] и они находят подтверждения в разных инстанциях, разве это месть? Например, когда речь идет про затопленную городскую набережную. Ко мне обращаются люди и мы работаем, в том числе по их жалобам. И я не понимаю, зачем Сергей Александрович обращается к депутатам из других регионов. К примеру, если он украинец, мне теперь с жалобами нужно обращаться к президенту Украины», — прокомментировал Абдулвахабов.

Ранее URA.RU сообщало о сложной политической обстановке в Лянторе. Оппозиция критикует администрацию города за затопленную набережную и ухудшение эпидобстановки их-за коронавируса. А мэр обращается к спикеру Думы ХМАО Борису Хохрякову с просьбой лишить статуса помощника окружного депутата Игоря Волкова за мат в социальных сетях.