Бывший украинский министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ

Юлия Тимошенко не провела обещанную реформу, считает Тимофей Милованов Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в 2008 не дала ход реформе, которую пообещала Международному валютному фонду. Об этом заявил экс-министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

«Во время этого обмана Международный валютный фонд предлагал Украине первый транш без условий, но в результате того, что обещанная реформа не была проведена, отношение МВФ к Киеву изменилось», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Милованова. По его словам, с того времени МВФ не доверяет Киеву, из-за чего организация ставит условия, без выполнения которых украинская сторона не может получать кредиты.

С того момента для Украины есть две «простые идеологии», при этом они не связаны с «Востоком и Западом» или «Россией и Европой», добавил Милованов. По его мнению, Украина или будет развиваться и создавать свою экономику, становясь сильнее, или останется государством, не выполняющим обещания.

До этого Еврокомиссия одобрила Украине кредит на 500 миллионов евро. Перед одобрением транша Киеву было поставлено 12 условий — власти должны были провести ряд реформ, в том числе в областях борьбы с коррупцией, банковского сектора, энергетики и здравоохранения.

Ранее Юлия Тимошенко заявляла, что в бедственном положении дел на Украине и падении промышленности виноваты власти и Нацбанк. Решения, принимаемые нынешним правительством, она назвала «спланированной политикой уничтожения страны».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.