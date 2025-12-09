«Известия»: в России появится стационарный интернет на базе 5G

Технология 5G FWA доступна даже при отключении мобильного интернета, поскольку работает на особых частотах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России планируют разрешить использование технологии фиксированного беспроводного интернета 5G FWA, которая позволяет подключать дома и офисы к сети без проводов со скоростью до 1 Гбит/с. Особенно актуальна эта технология в местах, где прокладка кабеля экономически нецелесообразна — в коттеджных поселках, на окраинах городов и в малоэтажных районах. Решение по данному вопросу Госкомиссия по радиочастотам может принять в конце декабря.

«Радиус действия базовых станций этого стандарта может достигать нескольких километров при наличии прямой видимости и использовании внешней антенны, а скорость доступа по этой технологии — до 1 Гбит/с. 5G FWA хорошо подходит для подключения к интернету коттеджных поселков, окраин городов, других малоэтажных населенных пунктов, где плотность застройки невелика», — сообщает издание «Известия» со ссылкой на изученные материалы Госкомиссии по радиочастотам.