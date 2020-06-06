Глава Минздрава РФ назвал сроки вакцинации против гриппа

Михаил Мурашко сообщил, что правительство РФ уже выпустило нормативные документы, чтобы предприятия приступили к производству вакцины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от гриппа в этом году пройдет раньше, чем обычно, — уже в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация», — рассказал Мурашко в интервью на телеканале «Россия 24». Министр подчеркнул, что при коронавирусе это мероприятие следует провести до начала подъема заболеваемости гриппом. Правительство страны уже выпустило нормативные документы, чтобы предприятия приступили к производству вакцины, сказал глава ведомства.

Напомним, что всероссийская прививочная компания против гриппа проводится осенью.

Ранее японский инфекционист Акихиро Сато посчитал вторую волну коронавируса неизбежной. Будет она, скорее всего, осенью или зимой, но может прийти и раньше, уточняет «Газета Кемерова». Заболевших во время новой вспышки может быть даже больше, передает телеканал 360. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения сможет ответить на любой вызов, который может принести вторая волна COVID-19, пишет агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.