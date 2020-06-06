Пока не появится проверенная вакцина, коронавирус может приходить несколькими волнами, сказал инфекционист Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции составляет около 90%, на этот раз заболевших может быть намного больше. Об этом журналистам рассказал японский врач-инфекционист Акихиро Сато.

«Пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало. Это значит, что остальное население, около 99%, не переболело. Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой», — приводит РИА «Новости» слова врача. Он уточнил, что новая волна будет не страшна, когда антитела будут у 60% населения.

Акихиро Сато считает, что вторая волна, вероятнее, будет осенью или зимой, однако может случиться и так, что она придет уже летом 2020 года в некоторых странах. Самая главная опасность при резком росте заболевших может быть из-за того, что система здравоохранения может не справиться с большим количество зараженных. В таком случае жертвы будут неизбежны, сказал врач. По его словам, пока не появится проверенная вакцина, заболевания COVID-19 могут приходить несколькими волнами.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19. При этом он добавил, что вторая волна не является неизбежной, пишет RT.

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