Журналист отдал бы многое, чтобы жизнь стала прежней Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова

В жизни журналиста Ивана Голунова после завершения уголовного преследования появилось много ограничений. Об этом заявил сам Иван.

«Я бы дорого отдал за то, чтобы моя жизнь стала прежней — такой, какой была год назад. Без судебных заседаний, ограничений моей свободы, подозрений и воспоминаний, которые, как бы я ни хотел, не могу стереть из памяти […] Ограничения есть, они существенные. Переносить это тяжело», — сказал Голунов в интервью «Медузе».

Он подчеркнул, что ему очень бы хотелось спокойно заниматься работой, тихо жить и ездить к друзьям. Но вместо этого он, даже выходя на три минутки в магазин у дома, озирается с опаской по сторонам. Журналист отметил, что сейчас в его жизни есть определенные меры безопасности, про которые он не может рассказать. Голунов также напомнил, что за год пережил много потрясений, побывал в одном и том же деле в статусе обвиняемого, свидетеля и, наконец, потерпевшего. «Все следователи и юристы, с которыми я общался, о********т [недоумевают] и говорят, что они такого никогда не встречали в своей практике, и даже не знают подобных историй», — удивляется журналист.

Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня прошлого года. Как утверждало следствие, в его рюкзаке был обнаружены наркотики. Впоследствии уголовное дело было прекращено в связи с недоказанностью участия журналиста в преступлении.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование. Экс-силовик Денис Коновалов признал вину и рассказал, кто приказал подбросить тому наркотики. Бывшим полицейским грозит до 15 лет тюрьмы.

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