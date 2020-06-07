Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

Переболевший COVID-19 может взяться за ручку двери и стать переносчиком инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, переболевшие коронавирусом, все равно должны соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, чтобы не заразить других. Такой совет на своей странице в Instagram дал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью других людей», — объяснил медик. Комаровский добавил, что переболевший COVID-19 может взяться за ручку двери и стать переносчиком инфекции. Позже такой человек может заразить другого, просто поздоровавшись с ним за руку.

По словам врача, когда пандемия пойдет на спад, лаборатории разгрузятся. Комаровский отметил, что тогда каждый россиянин сможет узнать, переболел ли он коронавирусом.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что стресс и страх являются причиной быстрого заражения COVID-19. Он подчеркнул, что, когда человек боится, он тяжелее болеет, пишет сайт argumenti.ru.

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