Абрамович приобрел картину «Крик» Мунка за рекордную сумму

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович выкупил знаменитую картину норвежского живописца и графика Эдварда Мунка «Крик» Мунка за 120 миллионов долларов. Как отмечает телеграм-канал Sotheby’s Life, один из четырех вариантов «Крика», написанный художником, стал самым дорогим в мире произведением искусства.
Аукцион Sotheby’s по продаже картины прошел еще 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена «Крика» была 50 млн долларов. Торг шел среди семи покупателей, за 15 минут из семи претендентов остался лишь один — он вел торги инкогнито по телефону, пишет «Комсомольская правда». Лишь спустя несколько дней стало известно, что обладателем картины стал русский миллиардер.
Деньги, вырученные от продажи картины, планируется направить в строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии. Серия картин Мунка «Крик», написанная в период с 1893 по 1910 годы, стала символом экспрессионизма и была признана одним из главных произведений искусства ХХ века.
Ранее URA.RU писало, что Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу. Дом площадью в две тысячи квадратных метров с участком почти в один гектар обошелся почти в 65 миллионов долларов.
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