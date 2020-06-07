Абрамович приобрел картину «Крик» Мунка за рекордную сумму

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Ранее URA.RU писало, что Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу . Дом площадью в две тысячи квадратных метров с участком почти в один гектар обошелся почти в 65 миллионов долларов.

Деньги, вырученные от продажи картины, планируется направить в строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии. Серия картин Мунка «Крик», написанная в период с 1893 по 1910 годы, стала символом экспрессионизма и была признана одним из главных произведений искусства ХХ века.

Аукцион Sotheby’s по продаже картины прошел еще 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена «Крика» была 50 млн долларов. Торг шел среди семи покупателей, за 15 минут из семи претендентов остался лишь один — он вел торги инкогнито по телефону, пишет «Комсомольская правда». Лишь спустя несколько дней стало известно, что обладателем картины стал русский миллиардер.

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович выкупил знаменитую картину норвежского живописца и графика Эдварда Мунка «Крик» Мунка за 120 миллионов долларов. Как отмечает телеграм-канал Sotheby’s Life, один из четырех вариантов «Крика», написанный художником, стал самым дорогим в мире произведением искусства.

Роман Абрамович стал обладателем картины, признанной одним из главных произведений искусства ХХ века Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

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