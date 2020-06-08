07 июня 2020

В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбиты три человека. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель миктоавтобуса пытался убежать Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП в самом центре города на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«На перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка автомобиль Fiat Ducato сбил трех человек на пешеходном переходе. Водитель микроавтобуса пытался сбежать, но был пойман. На место ДТП прибыл начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков», — сообщил инсайдер.

В УГИБДД по Свердловской области подтвердили факт происшествия. «Водитель микроавтобуса Fiat Ducato 1967 г. р. поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Accent. При этом сбил трех человек, которые уже начали переходить дорогу на зеленый цвет», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным всем пешеходам потребовалась медицинская помощь. Женщина 1994 г. р. получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась. В очень тяжелом состоянии пока неопознанная женщина на вид 30-40 лет. В тяжелом состоянии находится мужчина 1986 г. р. Раненых отвезли в ГКБ № 23.

Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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