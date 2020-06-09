В ХМАО сменился город-лидер по числу заболевших COVID-19

Нефтеюганск стал лидером по количеству заболевших коронавирусом жителей за последние сутки — там инфекция лабораторно подтверждена у 43 человек. Хотя в последнее время пальма первенства принадлежала Сургутскому району и Сургуту. Новые данные URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Всего в Югре диагноз COVID-19 был обнаружен у 149 человек. Среди муниципалитетов распределение произошло следующим образом:
Нефтеюганск — 43;
Сургутский район — 30;
Нижневартовск — 22;
Сургут — 9;
Ханты-Мансийск — 9;
Когалым — 8;
Ханты-Мансийский район — 7;
Нефтеюганский район — 5;
Мегион — 4;
Лангепас — 3;
Пыть-Ях — 3;
Югорск — 3;
Советский район — 2;
Нижневартовский район — 1.
По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 31 пациента тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее URA.RU сообщало, что руководство мэрии Нефтеюганска было вынуждено уйти на самоизоляцию, поскольку у заместителя главы города Андрея Пастухова есть подозрение на заболевание коронавирусом.
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