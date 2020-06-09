В ХМАО сменился город-лидер по числу заболевших COVID-19

ХМАО показывает стабильно высокие цифры по числу заболевших COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нефтеюганск стал лидером по количеству заболевших коронавирусом жителей за последние сутки — там инфекция лабораторно подтверждена у 43 человек. Хотя в последнее время пальма первенства принадлежала Сургутскому району и Сургуту. Новые данные URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Всего в Югре диагноз COVID-19 был обнаружен у 149 человек. Среди муниципалитетов распределение произошло следующим образом:

Нефтеюганск — 43;

Сургутский район — 30;

Нижневартовск — 22;

Сургут — 9;

Ханты-Мансийск — 9;

Когалым — 8;

Ханты-Мансийский район — 7;

Нефтеюганский район — 5;

Мегион — 4;

Лангепас — 3;

Пыть-Ях — 3;

Югорск — 3;

Советский район — 2;

Нижневартовский район — 1.

По данным окружного департамента здравоохранения, состояние 31 пациента тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство мэрии Нефтеюганска было вынуждено уйти на самоизоляцию, поскольку у заместителя главы города Андрея Пастухова есть подозрение на заболевание коронавирусом.