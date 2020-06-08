Чиновников из мэрии Нефтеюганска отправили на карантин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У заместителя главы Нефтеюганска Андрея Пастухова подозрение на коронавирус. Несколько десятков сотрудников мэрии отправлено на самоизоляцию. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

По словам Пастухова, в конце прошлой недели он почувствовал признаки простудного заболевания и решил сделать тест на коронавирус. «Поднялась температура, решил сдать анализы и первый тест оказался положительным. Теперь жду результатов из окружного референс-центра для того, чтобы знать наверняка. Но чувствую себя уже значительно лучше», — рассказал Пастухов.

Источник URA.RU в мэрии сообщил, что 33 чиновника, включая главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева и других вице-мэров отправлены на самоизоляцию. «Сколько они будут находиться дома, неизвестно. Все зависит от результатов анализов Пастухова и их собственных», — сообщил инсайдер. Дозвониться до главы Нефтеюганска журналисту агентства не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургутского района у одной из сотрудниц был обнаружен коронавирус. Здание администрации пришлось подвергнуть дезинфекции.