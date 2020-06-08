07 июня 2020
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У вице-мэра из ХМАО подозрение на коронавирус. Его коллег отправили на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, администрация нефтеюганска
Чиновников из мэрии Нефтеюганска отправили на карантин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У заместителя главы Нефтеюганска Андрея Пастухова подозрение на коронавирус. Несколько десятков сотрудников мэрии отправлено на самоизоляцию. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

По словам Пастухова, в конце прошлой недели он почувствовал признаки простудного заболевания и решил сделать тест на коронавирус. «Поднялась температура, решил сдать анализы и первый тест оказался положительным. Теперь жду результатов из окружного референс-центра для того, чтобы знать наверняка. Но чувствую себя уже значительно лучше», — рассказал Пастухов.

Источник URA.RU в мэрии сообщил, что 33 чиновника, включая главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева и других вице-мэров отправлены на самоизоляцию. «Сколько они будут находиться дома, неизвестно. Все зависит от результатов анализов Пастухова и их собственных», — сообщил инсайдер. Дозвониться до главы Нефтеюганска журналисту агентства не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургутского района у одной из сотрудниц был обнаружен коронавирус. Здание администрации пришлось подвергнуть дезинфекции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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