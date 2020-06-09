08 июня 2020

В свердловском главке МВД кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание ГУ МВД России по Свердловской области. Екатеринбург, лепнина, проспект ленина17, свердловский главк, гу мвд сведловской области, здание волжско-камского банка
В ГУ МВД проходит ротация кадров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

В ГУ МВД по Свердловской области в рамках ротации проведены кадровые перестановки. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

«Начальником центра кинологической службы ГУ МВД назначен Евгений Узянов. До последнего времени он занимал должность руководителя ОМВД Сысерти. Вместо него в Сысерть на должность врио начальника назначен Александр Зеленин», — рассказа Валерий Горелых.

Произошли и другие назначения. «Начальник ОМВД Березовского Александр Возчиков переведен в главк начальником Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Вместо него в Березовский назначен Александр Темников. А врио начальника ОМВД по Туринскому району Алексей Боярских стал полноправным руководителем без приставки», — добавил Горелых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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