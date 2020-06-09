В свердловском главке МВД кадровые перестановки

В ГУ МВД по Свердловской области в рамках ротации проведены кадровые перестановки. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
«Начальником центра кинологической службы ГУ МВД назначен Евгений Узянов. До последнего времени он занимал должность руководителя ОМВД Сысерти. Вместо него в Сысерть на должность врио начальника назначен Александр Зеленин», — рассказа Валерий Горелых.
Произошли и другие назначения. «Начальник ОМВД Березовского Александр Возчиков переведен в главк начальником Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Вместо него в Березовский назначен Александр Темников. А врио начальника ОМВД по Туринскому району Алексей Боярских стал полноправным руководителем без приставки», — добавил Горелых.
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