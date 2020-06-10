Четверть всех случаев COVID в ЯНАО приходится на один город

Новый Уренгой продолжает лидировать по числу зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирус подтвердился у 54 человек, из них 33 — жители Нового Уренгоя. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число инфицированных в газовой столице выросло до 700, что составляет четверть от всех случаев на Ямале.

«У заболевших с клиническими проявлениями инфекции преобладают легкие и средние формы заболевания. В основном это ОРВИ, лечение которых проводится амбулаторно в условиях строгой изоляции», — рассказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова. Всего в населенных пунктах ЯНАО заболели 46 человек. Помимо Нового Уренгоя, зараженные есть в Надыме (5), Салехарде (4), Тарко-Сале (2), Муравлено и Пангодах (по 1). По данным Бучковой, все эти очаги под контролем. В основном люди заражались в семьях.

На месторождениях ЯНАО за сутки заболели восемь работников. Половина из них — на промыслах Пуровского района. Еще трое заразились на предприятиях в окрестностях Нового Уренгоя, один случай зафиксирован в Надымском районе. «Крупных вспышек в организованных коллективах или на производстве сегодня нет», — прокомментировала Бучкова.

Новый Уренгой остается крупнейшим очагом коронавируса в регионе. В самом городе известно о 700 случаях заражения инфекцией, здоровыми считаются 111 пациентов. На предприятиях в окрестностях Нового Уренгоя зафиксировано 673 случая, излечились от вируса 262 человека.

Всего на Ямале COVID-19 официально подтвержден у 2887 жителей. Выздоровели 1482 пациента. В стационарах лечатся 407 человек, 12 из них пребывают в тяжелом, трое — в крайне тяжелом состоянии. Восемь ямальцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время эпидемии скончались 13 жителей округа.

URA.RU составило математический прогноз, когда в ЯНАО будут сняты ограничения по коронавирусу. По оптимистичному сценарию, если ситуация с инфекцией в округе продолжит улучшаться, ослабления можно ждать уже в начале следующей недели.